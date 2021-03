Le poème du dimanche : ‘‘Gros sang’’ de Tchicaya U Tam’si

Tchicaya U Tam’si (1931-1988), l’enfant terrible des littératures africaines est une grande voix de la poésie du continent. Poète né au Congo Brazzaville, il a été journaliste et fut marqué par les luttes et l’assassinat de Patrice Lumumba qu’il rencontra en 1960.

De son vrai nom, Gérald Félix Tchicaya, son pseudonyme signifie en langue bantoue, «La feuille qui parle pour son pays». «Je me considère comme de la génération oubliée», me dit-il un jour, en pensant à L. S. Senghor et A. Césaire. Et pour cause, Tchicaya U Tam’si remettait en question l’attachement à la négritude.

Critique, révolté et homme en colère, d’abord contre les siens, Tchicaya rappelait que son nom désignait la complainte, en arabe. Il aimait séjourner à Asilah, au Maroc, où un Prix littéraire porte son nom. J’ai fait sa connaissance lors d’un voyage en Haïti en 1986. L’amitié scellée nous poussa à un dialogue exigeant «Maghreb-Afrique noire». Poète, romancier, dramaturge, il a été fonctionnaire international à l’Unesco. Il décède en Normandie, en 1988.

Ses œuvres complètes (vol I), parues sous le titre, ‘‘J’étais nu pour le premier baiser de ma mère’’, sont rééditées chez Gallimard (2013), grâce aux soins de son compatriote, le critique et universitaire, Boniface Mongo-Mboussa. Parmi ses œuvres (poésie), ‘‘Le Mauvais sang’’ (1955); ‘‘Feu de brousse’’ (1957); ‘‘Epitomé’’ (1962); ‘‘Le Ventre’’ (1964) (roman); ‘‘Les phalènes’’ (1984); ‘‘Ces fruits si doux de l’arbre à pain’’ (1987).

Tahar Bekri

J’ai donné ma tête contre un faux néant

Pour retrouver la large épopée des géants…

Je suis l’acier trempé, le feu des races neuves

Dans mon gros sang rouge écument troublants des fleuves

Des fleuves où végètent crûment des poisons

Monde grossièreté Astre gueule à jurons

Vois j’apporte plus d’un rêve humain dans mes mains

Il me faut l’espace et j’ai honte de la faim

Ma chair a rudement crié contre mes tempes

Des passions pailletées soleils flottants sans hampe

Mon destin écorché éclate au soleil

Il ne faut pas dormir je sonne les réveils

Au coin d’un ciel ô charognard temps malmeneur

Tu n’auras pas ma carcasse je sors vainqueur

Ma prunelle est d’acier mon rire est de fer

Mes mains ont tout détaillé j’ai fait le jour clair

J’ai disloqué les vents puisqu’il faut qu’on m’entende

Pour retrouver blessant les désirs qu’on ne vende

Je suis l’acier trempé, le feu des races neuves

Dans mon gros sang rouge écument troublants des fleuves

Extrait du recueil ‘‘Le Mauvais sang’’.