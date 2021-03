Coronavirus : Renforcement des mesures à El-Krib après la détection de 4 cas suspects du variant britannique

La commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles relevant du gouvernorat de Siliana a annoncé, aujourd’hui mercredi 10 mars 2021, la détection de quatre cas suspects du variant britannique à El-Krib. Il a été, de ce fait, décidé de mettre en place des mesures spécifiques.

Dans son communiqué, la commission précise qu’il a été décidé de suspendre le marché hebdomadaire, de lever les tables et les chaises dans les cafés et les restaurants et de fermer les salles d’ablutions dans les mosquées.

La même source a ajouté que les cas dits suspects ont été soumis à un confinement obligatoire, et que des campagnes de dépistage seront renforcées dans la délégation d’El Krib.

Y. N.