Le Credif présente ‘‘Le guide d’accueil des femmes victimes de violence’’

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (Credif), le Réseau euro-méditerranéen et la Fondation Friedrich Ebert présentent lors d’une conférence nationale ‘‘Le guide d’accueil des femmes victimes de violence destiné aux forces de la sécurité intérieure’’, et cela le 12 mars 2021 à l’hôtel Le Sheraton Tunis à partir de 9h.

La conférence aura lieu sous l’égide de Imen Zahweni Hwimel, ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors. Et avec la participation des ministères de l’Intérieur et de la Justice.

Réalisé par le Credif, le Réseau euro-méditerranéen et la Fondation Friedrich Ebert, ‘‘Le guide d’accueil des femmes victimes de violence destiné aux forces de la sécurité intérieure’’ a été élaboré par deux expertes, la juge du 3e rang, Thouraya Bouyahya, et la commissaire de police générale, Najet Jaouedi.

L’élaboration de ce guide est l’expression de l’engagement du Credif et de ses partenaires en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Il s’insère dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 39 de la loi 58/2017 qui dispose que «les personnes chargées de la protection de la femme victime de violence doivent… répondre immédiatement à toute demande d’assistance ou de protection», y compris les agents de la police judiciaire.

Le guide s’adresse particulièrement aux agents de police et de la garde nationale, hommes et femmes, afin de leur transmettre les outils et moyens nécessaires à l’accueil et à l’accompagnement des femmes victimes de violence.

Le guide s’articule autour de deux grands axes : le premier porte sur l’éthique et les valeurs professionnelles dont doit se doter l’agent de police et de garde nationale pour assurer un accueil de qualité pour les femmes et filles victimes de violence. Quant au deuxième, il vise à former les intervenants de première ligne en vue d’améliorer la prise en charge des femmes victimes de tous types de violence, physique, psychologique, morale, sexuelle, économique ou politique

Ce guide a pour but d’instaurer et de renforcer les bonnes pratiques en matière de prise en charge des femmes victimes de violence comme l’obligation de respecter le principe de la non-discrimination et de veiller à ne pas exercer de pression sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits, modifier sa déposition ou à renoncer à porter plainte.