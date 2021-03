Affaire Rania Amdouni : Le procès en appel fixé au 17 mars

Partagez 3 Partages

Le collectif « Falgatna » a annoncé que le procès en appel, de l’activiste Rania Amdouni, condamnée à 6 mois de prison ferme avec exécution immédiate pour «outrage à un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions», a été fixé au 17 mars 2021.

Plusieurs associations et activistes ont, dans ce sens, appelé à se rassembler, mercredi prochain, devant le tribunal pour soutenir la féministe et militante LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels transsexuels et queer), qui a été arrêtée alors qu’elle s’était initialement rendue au poste de police pour porter plainte contre des syndicalistes sécuritaires et des extrémistes pour menaces et harcèlements.

Rappelons que Bassem Trifi, vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), a affirmé que Rania Amdouni a été harcelée au poste de police, estimant qu’elle a été injustement arrêtée et condamnée à la prison ferme.

Y. N.