La confession pudique du député Fayçal Tebini: «Je suis fidèle à mon épouse»

Dans un post Facebook publié hier, jeudi 11 février 2021, et devenu aussitôt viral, pour avoir récolté plus de 3000 réactions et plus de 1500 commentaires en quelques heures, le député fantasque Fayçal Tebini, un habitué des cabines de massage, a déclaré devant toute la Tunisie qu’il est fidèle à son épouse, qu’il l’aime et qu’il est un homme comblé. On n’a aucune raison d’en douter, mais pourquoi a-t-il besoin de se justifier ainsi comme un enfant ayant commis une bêtise? Et Mme Tebini, tout comblée qu’elle est, a-t-elle été rassurée par la confession publique de son «très sérieux» époux?

Par Imed Bahri

Le député fantasque, accessoirement président d’un fantomatique parti dénommé Sawt Al fallahin (Voix des Agriculteurs), dont il est le seul membre connu à ce jour et qui n’a rien fait jusque-là pour les agriculteurs, préférant les frasques et les dérapages qui lui offrent le buzz aux projets de loi, prétend qu’on lui a envoyé des prostituées pour le piéger. Qui lui a-t-il envoyé des prostituées? Mystère et boule de gomme.

Le député habitué des cabines de massage (son célèbre cliché allongé pour une séance de massage avec des serviettes bleues est devenu culte) ne révèle rien à part le fait que la tentative pour le piéger a eu lieu via Facebook.

Des frasques et des dérapages en série

Le post aussitôt moqué sur les réseaux sociaux est devenu la risée de toute la Tunisie. La page satirique très suivie sur Facebook Ali Chouerreb avec plus de 420.000 followers a partagé le post en commentant: «Fayçal ne me dit pas que tu as ouvert la caméra?», quant à Mehrez Belhassen (Biga al adhim) suivi par 46.700 personnes, il a écrit: «En bon connaisseur depuis plus de vingt ans, je puis vous assurer que celui qui parle de cette manière a des choses à se reprocher et qu’il est tombé dans le piège», sans parler des commentaires et des statuts Facebook qui ont inondé la toile avec des blagues salaces se moquant du statut du député qui n’est plus pris au sérieux par presque personne. Il faut dire que le casier du député fantasque en terme de frasques et de dérapages et bien garni et c’est un euphémisme de dire qu’il vaut le détour.

Tebini a par exemple comparé l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed à Adolf Hitler et a même menacé de le faire fusiller sur la place publique s’il venait à être élu président de la république. Il en veut à mort également à l’ancien chef de gouvernement de l’avoir empêché d’assister à la naissance de son troisième enfant: «J’ai trois enfants Kousaï, Kacem et… le centre de carcinologie de Jendouba qui a vu le jour grâce à moi, et Youssef Chahed m’a empêché d’assister à son inauguration d’où ma décision de briser son destin présidentiel». M. Chahed n’a certes pas dépassé le premier tour de la présidentielle de 2019, mais y a-t-il des gens pour penser qu’il doit cet échec aux imprécations de M. Tebini ? Le député, en tout cas, le pense sérieusement et il ne rate aucune occasion pour dire que c’est lui qui a barré la route de Carthage à Chahed et qu’il a ainsi sauvé la Tunisie. Et dans ce même contexte, il ne cesse de répéter que les journalistes Boubaker Ben Akacha et Samir El-Wafi s’en prennent à lui pour venger leur «maître» Youssef Chahed.

Les anciens Rcdistes n’ont qu’à bien se tenir

Une autre fois, M. Tebini a dit que les «Rcdistes ne sont pas des Tunisiens». C’était lors d’une séance plénière à l’Assemblée consacrée à l’examen d’une motion présentée par les pseudo-révolutionnaires d’Al-Karama, dont beaucoup étaient des Rcdistes lorsque ce parti était au pouvoir, ce qui avait provoqué la colère d’Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), ancienne Rcdiste et qui le réclame à cor et à cri.

Une autre fois encore, le député sonna le cor du nationalisme le plus ombrageux en réclamant avec des trémolos dans la voix les excuses officielles de la France pour avoir colonisé la Tunisie entre 1881 et 1956…

Plus folklorique encore, Tebini s’était illustré, en faisant du rodéo à dos de mulet, lors des incendies de forêts de l’été 2017, dans les montagnes de Kroumirie, sa région, pour donner l’exemple, et ses frasques sont innombrables.