Le CVDT dénonce la course au favoritisme vaccinal et au chacun pour soi

Le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT) nous a fait parvenir la lettre ouverte au président de la république, au chef du gouvernement et au président de l’assemblée, à propos du retard enregistré dans le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19 en Tunisie. Nous la reproduisons ci-dessous.

Monsieur le Président de la République Tunisienne,

Monsieur le Chef du Gouvernement,

Monsieur le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple,

La campagne de vaccination bat son plein dans le monde. La majorité des Etats dans les cinq continents se sont lancés dans une course effrénée pour protéger leurs populations respectives contre la pandémie de la Covid-19.

Depuis son indépendance, la Tunisie était toujours à l’avant-garde en matière de vaccination. Elle se trouve aujourd’hui à la traine des autres nations.

À ce jour, l’exécutif tunisien n’a pas arrêté ni publié une stratégie claire en matière de vaccination, même s’il dit avoir commencé celle-ci le samedi 11 mars 2021. Il s’est toujours contenté de communiquer sur des généralités.

Le gouvernement n’a pas publié non plus, d’une manière claire, l’ordre prioritaire ni la liste des vaccins commandée ou précommandée et encore moins la liste définitive des centres de vaccination ni le personnel qualifié pour cette opération qui nécessite une formation particulière. Sachant que ces centres doivent être dotés d’équipements spéciaux.

La conséquence directe de cette situation, qui dénote une irresponsabilité totale des acteurs politiques, est l’instauration d’une inquiétude et d’une course au favoritisme vaccinal et au chacun pour soi. En témoignent les supposés dons de vaccins observés dernièrement et le manque de transparence les caractérisant et le risque de favoritisme de vaccination d’une frange de la population au détriment des citoyens prioritaires.

Face au manque de visibilité en matière de stratégie de vaccination et à cette situation d’opacité se rapportant à ces «dons» de vaccins, le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT) se joint aux acteurs de la société civile pour réclamer :

A- la publication d’une stratégie détaillée de la campagne de vaccination. Elle doit contenir, notamment : 1- Le début et la fin de la campagne ; 2- Le type et le nombre total de vaccins commandés auprès de tous les laboratoires et du dispositif Covax; 3- La liste des centres de vaccination à travers la république; 4- La liste du personnel formé et sa qualification; 5- Les équipements spéciaux mis à la disposition de cette campagne, leurs nombres et leurs caractéristiques techniques.

B- ne plus se contenter, comme à l’accoutumé, des généralités à ce sujet car la réussite de cette campagne dépend aussi des préparatifs dans tous ses détails;

C- une communication réelle sur les effets indésirables de chaque vaccin s’ils existent;

D- toute la vérité sur le scandale d’Etat en matière de «dons» des vaccins.

E- la communication au peuple tunisien de la liste des vrais bénéficiaires de ces vaccins «offerts» – y a-t-il eu un jeu de favoritisme contrairement aux stipulations de la constitution ? -;

F- l’organisation d’une vaccination publique des trois présidents et ce pour faire taire les rumeurs d’une part et encourager les Tunisiens à se faire vacciner.

Nous vous demandons, enfin haut et fort, de placer l’intérêt supérieur du peuple tunisien et sa protection contre cette pandémie au-dessus de tout.

Veuillez agréer, messieurs les présidents, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le CVDT en Tunisie – Belgique

Fethi El Hadjali