FSI, une nouvelle académie de formation dans les nouveaux métiers IT

Future Skills Institute (FSI), une nouvelle académie de formation et de qualification professionnelle dans les nouveaux métiers IT, est partenaire de ‘‘Microsoft Technologies National Camp’’ qui sera organisé pour la première fois en Tunisie, du 20 au 22 mars 2021 à Sousse.

Si la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 a touché négativement tous les secteurs et territoires dans le monde, les besoins en formation et en emploi dans l’industrie des technologies de l’information ont connu une hausse, sans précédent, depuis l’année 2020.

Transformation digitale, programmation, production des logiciels et des applications informatiques et mobiles, cloud-computing, CRM, etc., autant de nouveaux métiers qui offrent aujourd’hui une chance inégalée pour nos jeunes diplômés et cadres d’entreprises, alors que la reconversion professionnelle reste toujours permise, tant que les opportunités du marché existent.

Nouveaux métiers IT : une évolution sans précédent

Le secteur IT reste le premier pourvoyeur d’emploi en Tunisie selon plusieurs études nationales. D’après Microsoft, la demande internationale en termes de services du cloud seulement a évolué de près de 775% depuis l’année dernière. Les besoins des entreprises ont, sans doute et visiblement, grimpé mais l’inadéquation entre l’offre d’enseignement et la demande du marché reste le premier handicap dans le processus d’embauche.

Créé en 2020 à Tunis, Future Skills Institute (FSI) est une nouvelle académie de formation et de qualification professionnelle, spécialisée exclusivement dans les nouveaux métiers IT, suite à l’évolution rapide de la technologie et les changements constants des paradigmes de travail.

Soutenue par des entreprises tunisiennes et internationales agissant dans l’industrie informatique, FSI cherche à combler le déficit de compétences dans ce domaine, en organisant périodiquement des cycles de formation, allant de 6 semaines jusqu’à 5 mois, en mode présentiel et en ligne. Ces cycles permettent une qualification professionnelle adaptée aux besoins des entreprises et sont en majorité diplômantes et certifiées par Microsoft, telles que le cloud, MS Azure DevOps, Full stack web, l’industrie du logiciel et des applications et les solutions/réseaux informatiques.

Le grand avantage de FSI sur le marché tunisien est d’offrir à ces jeunes étudiants, nouveaux diplômés ou cadres d’entreprise la possibilité de stage, d’embauche ou de reconversion professionnelle, tout en étant opérationnels dès le premier jour de travail.

D’après Khalil Tarhouni, directeur du projet FSI, «de nouveaux horizons multiples, à travers l’acquisition du savoir-faire technique et technologique, dans des domaines hautement spécialisés, se présentent pour nos jeunes, que ce soit au niveau de l’évolution dans une carrière professionnelle ou en vue d’une première embauche. Notre valeur ajoutée consiste à fournir des formations diplômantes et certifiées Microsoft, mais aussi à accompagner les lauréats dans leur intégration professionnelle, grâce à des conventions de partenariat avec une panoplie d’entreprises IT en Tunisie, telles que Timsoft, Nexus Groupe ou Arion Technologie».

FSI soutient ‘‘Microsoft Technologies National Camp’’

Quelques mois après sa création, l’académie FSI est devenue partenaire avec Microsoft Learn Student Ambassadors, un programme mondialement reconnu pour parrainer les étudiants spécialisés dans les domaines technologiques en leur offrant des formations pratiques qui ne sont généralement pas enseignées dans le cursus universitaire, y compris les technologies Microsoft.

Un partenariat qui s’est développé sur d’autres opportunités, telles que l’organisation (avec le soutien de FSI) de la première édition du ‘‘Microsoft Technologies National Camp’’ qui aura lieu du 20 au 22 mars 2021 à Sousse.

Organisé par les clubs Microsoft en Tunisie, l’événement réunira entre 300 et 400 élèves et étudiants du domaine IT en Tunisie et englobera conférences, ateliers d’échanges et un hackathon (marathon de programmation) de 24 heures sur le thème «AlI in healthcare».