Tunis-Tripoli : Reprise de la ligne terrestre à partir du 19 mars 2021

La Société nationale de transport interurbain (Sntri) annoncé que sa ligne internationale terrestre Tunis-Tripoli sera de nouveau exploitée, à partir du 19 mars 2021.

Dans un communiqué publié ce samedi 13 mars, la Sntri a précisé que cette décision a été prise suite à la stabilité de la situation sécuritaire et sanitaire en Libye, en ajoutant néanmoins que les voyageurs seront soumis aux mesures sanitaires relatives aux voyageurs, notamment l’obligation de présenter un test PCR négatif, ne dépassant pas les 72 heures, la nécessité de respecter les mesures telles que le port des masques dans les bus et les gares et le confinement de 48h en attendant de se soumettre à un 2e test.

Les voyageurs peuvent contacter le numéro vert 80.10.44.33 pour plus d’informations, a ajouté la Société qui a également affirmé que l’opération de pré-réservation a été entamée à la gare de transport terrestre de Bab Alioua à Tunis.

Y. N.