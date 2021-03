Le festival Hors-Lits de retour dans cinq gouvernorats différents

La 10e édition du festival Hors-Lits se tiendra du 19 au 28 mars 2021 dans cinq gouvernorats différents du pays.

Créé en 2005 à la ville de Montpellier, le festival Hors-Lits s’organise également en Tunisie depuis six ans grâce à l’association culturelle Al Badil qui a choisi d’investir des espaces alternatifs accessibles à tous les publics et permettant plus de proximité entre les artistes et les spectateurs. Le programme Hors-Lits n’a donc pas lieu dans les théâtres ou les salles de spectacles, mais dans des maisons et appartements privés.

Les citoyens ouvrent leurs domiciles au public qui vient assister à des mini-performances (concerts de musique, pièces de théâtre, spectacles de danse ou d’arts visuels …), dans une approche itinérante et gratuite, afin de faciliter l’accès à la culture pour des publics qui n’ont pas l’habitude de fréquenter les salles de spectacles.

La 10e édition qui n’a pas pu avoir lieu l’année dernière à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), se tiendra cette année à Gafsa, à Kasserine, au Kef, à Kairouan et à Ben Arous, et sera marquée par la participation des artistes Essia Jaïbi, Marwen Errouine et Feteh Khiari, qui seront accompagnés de jeunes issus de ces gouvernorats et qui ont été formés par l’association Al Badil aux fondements du management cultuel.

Fawz Benali