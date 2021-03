Le MEF organise le 2e «Rendez-vous trimestriel des entrepreneurs du Maghreb»

Le Maghreb Economic Forum (MEF) organise, en collaboration avec le Centre d’action et de réflexion pour l’entreprise (CARE) et l’Initiative pour la communauté économique du Maghreb (ICEM), en format webinaire, le second «Rendez-vous trimestriel des entrepreneurs du Maghreb», le mercredi 17 mars 2021 de 15h30 à 17h00. Inscription.

Contre toute attente, nous assistons en cette période de rentrée 2021 à des re-confinements drastiques dans de nombreux pays et ce, en dépit des premières campagnes de vaccination.

Le Maghreb demeure la région la moins intégrée du monde avec des flux d’échanges inter-régionaux estimés à moins de 5% du total des transactions commerciales.

Le prolongement de la pandémie représente une sérieuse menace pour les indicateurs macroéconomiques : récession économique moyenne de 5% dans la zone en 2020 d’après le FMI, fort taux de chômage et faible dispositif d’aides sociales, etc.

Cependant, la crise sanitaire est aussi un accélérateur de l’histoire et peut être ainsi un levier de mobilisation régionale. Face au mur dressé depuis plus de 25 ans par les institutions, la pandémie invite les acteurs économiques à faire un pas de côté pour se glisser dans un couloir dynamique d’échanges et de partenariats. L’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) en janvier 2021 peut être un ressort supplémentaire pour impulser une stratégie commune maghrébine.

Les entreprises maghrébines, constituées à plus de 90% de PME/TPE, ont besoin de nouer des liens pragmatiques autour de projets innovants, inclusifs, et facilement déployables.

Le pas de côté se concrétise à travers ce Rendez-vous trimestriel des entrepreneurs du Maghreb au service d’une nouvelle vision : rendre possible une intégration régionale basée sur approche business.

Ce second webinaire invite à mettre en exergue le rôle des patronats aux stratégies nationales et leur impact.

Le Maghreb représenterait une solution supplémentaire de sortie de crise à travers une nouvelle forme de coopération dans ce contexte économique difficile. Ainsi, l’intérêt sera-t-il porté aux secteurs clés qui dynamiseraient le commerce intra-maghrébin et in fine, créeraient des emplois.

La situation actuelle du Maghreb peut se résumer en une question : pourquoi obtenons-nous collectivement des résultats qu’individuellement personne ne souhaite?

Le Maghreb Economic Forum (MEF) est think-and-do tank indépendant fondé en 2011et ui se donne pour mission de réunir et de mobiliser divers acteurs pour catalyser le développement économique et social durable au Maghreb.

Le MEF estime qu’une citoyenneté informée et active est la clé de la construction d’économies durables et de sociétés inclusives.

