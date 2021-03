Affaire de l’aéroport de Tunis : Qalb Tounes se dit «choqué» par le comportement des députés Al-Karama

Peu de temps après les déclarations du chef du gouvernement Hichem Mechichi, hostiles aux députés Al-Karama, qui s’étaient rendus cet après-midi, à l’aéroport de Tunis-Carthage, pour tenter de faire voyager une femme fichée S17 et qui en a été empêchée par la police des frontières, le bloc parlementaire parti Qalb Tounes a publié un communiqué pour dénoncer le comportement de leurs collègues et alliés de la coalition présidée par Seifeddine Makhlouf.

Le bloc parlementaire Qalb Tounes a dénoncé dans ce sens l’agression des agents de la police des frontières par les députés Al-Karama : «ils les ont intentionnellement provoqués, ont profité de leur statut, violant la loi, tout en dépassant leurs prérogatives et usant de toutes pratiques immorales», lit-on dans le communiqué.

«De ce fait, le bloc Qalb Tounes ne peut que dénoncer ces pratiques et ce comportement honteux émanant de représentants du peuple et qui porte atteinte à l’image du parlement», lit-on encore dans le communiqué du parti qui a également exprimé sa totale solidarité avec «les agents de la police des frontières en particulier et à aux forces sécuritaires en général qui se dévouent à servir la nation et à maintenir la sécurité publique».

Qalb Tounes est par ailleurs revenu sur le phénomène de la violence estimant que cela «menace la paix sociale et la stabilité du pays, tout en appelant au respect de l’intérêt général, en particulier pendant cette conjoncture marquée par des tensions sociales, politiques et économiques que traverse la Tunisie».

Y. N.