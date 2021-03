Covid-19 : La Banque mondiale fait don de 100 millions de dollars à la Tunisie pour le financement de la campagne de vaccination

Partagez 0 Partages

Outre l’enveloppe de 300 millions de dollars au profit d’un million de familles tunisiennes nécessiteuses, la Banque mondiale (BM) a décidé de faire don de 100 millions de dollars (soit près de 275 millions de dinars) à la Tunisie pour contribuer au financement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, qui a débuté il y a 3 jours.

C’est ce qu’a annoncé le vice-président de la BM pour la région Moyen-Orient et Afrique du nord (Mena) Férid Belhaj, lors d’une réunion tenue lundi après-midi, 15 mars 2021, à distance, avec le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) Samir Majoul, et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

La réunion a été consacrée à la crise socio-économique que traverse la Tunisie.

C. B. Y.