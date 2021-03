Dossier des fonds spoliés : on continue à brasser du vent !

Une séance de travail s’est tenue hier après-midi, lundi 14 mars 2021, au siège du ministère de la Justice entre Ahmed Adhoum, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières par intérim, et Hasna Ben Slimane, ministre de la Justice par intérim, en présence des chefs de cabinet des deux ministères, du procureur général de l’Etat directeur des services judiciaires, du chef du contentieux de l’Etat et certains hauts cadres des deux départements.

La réunion a été axée sur un nombre de sujets en rapport avec le dossier relatif à la restitution des fonds spoliés détournés à l’étranger, dossier qui traîne depuis la chute de l’ancien régime, en janvier 2011, et où on n’a enregistré aucun progrès notable, du fait de l’incompétence des autorités publiques, notamment l’administration et la justice, les demandes tunisiennes aux Etats étrangers où ces fonds et avoirs sont déposés ayant rarement été suivies de réponses positives.

Ahmed Adhoum et Hasna Ben Slimane.

Au cours de cette réunion, «il a été convenu d’accentuer le suivi nécessaire au sein d’une équipe restreinte entre les deux ministères qui se réunira périodiquement et se chargera de présenter des recommandations opérationnelles en coordination avec les autres parties prenantes dans le but de surpasser les obstacles qui font face vis-à-vis du dossier des fonds spoliés et de réaliser des résultats plus concrets à ce niveau», indique un communiqué officiel diffusé à l’issue de la réunion. Traduire en langage moins soporifique : on va continuer à brasser du vent…

I. B.