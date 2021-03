Kaïs Saïed en visite officielle en Libye

Partagez 6 Partages

Le chef de l’État, Kaïs Saïed, effectuera une visite officielle en Libye, demain, mercredi 17 mars 2021, selon un communiqué publié, ce mardi, par la page Facebook officielle de la présidence de la république.

«Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien de la Tunisie à la voie démocratique en Libye et de la consolidation du lien et de l’année de concertation et de coordination entre les dirigeants des deux pays», lit-on dans le communiqué.

«Elle représente également l’occasion d’établir de nouvelles visions et perceptions qui renforcent le chemin distingué de coopération existant entre la Tunisie et la Libye, ainsi qu’une solidarité globale qui répond aux aspirations légitimes des deux peuples frères, quant à la stabilité et au développement», indique encore le communiqué.

Notons que le Premier ministre par intérim libyen, Abdelhamid Dbeibah, qui a été désigné par 75 responsables libyens sous l’égide l’Organisation des nations unies (ONU), a prêté serment lundi au siège provisoire du Parlement, dans la ville de Tobrouk. Il est chargé d’organiser la transition jusqu’aux élections prévues en décembre 2021.

C. B. Y.