« Skander Dhaoui, passeur de lumière » : Une exposition en hommage aux métiers de l’ombre du cinéma

La Cinémathèque tunisienne accueille, dès ce samedi 20 mars, l’exposition « Skander Dhaoui, le félin, passeur de lumière », en hommage aux métiers de l’ombre du cinéma tunisien.

« Skander Dhaoui, le félin, passeur de lumière » est une exposition en hommage au technicien d’éclairage Skander Dhaoui, pur retracer sa carrière de 40 ans durant laquelle il a travaillé sur une centaine de films, mais aussi pour rendre hommage aux métiers de l’ombre dans le monde du 7e art, ces techniciens qui restent peu connus du grand public, mais dont le travail est indispensable sur les plateaux de tournage.

« Très souvent éclipsés par les réalisateurs et les comédiens, ces femmes et ces hommes de l’ombre sont l’âme vibrante du cinéma. (…) Dans ce parcours impressionnant de près de quarante ans de métier, qui se décline en une centaine de films, se dessine un pan entier de l’histoire du cinéma tunisien avec ses visages, ses lieux et ses récits. », indique le directeur de la Cinémathèque Tarek Ben Chaabane.

Le vernissage aura lieu le samedi 20 mars à partir de 17h à la galerie Hamadi Essid à la Cité de la Culture.

Fawz Benali