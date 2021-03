Tunisie : La radio pirate de Saïd Jaziri fermée et ce dernier appelle à des manifestations

Furieux suite à la fermeture de sa radio “Quran karim”, qui diffuse depuis plusieurs années dans l’illégalité, le député et prédicateur, Saïd Jaziri, a appelé, ce mercredi 17 mars 2021, «le peuple» à sortir manifester dans la rue contre… la colonisation française. Heureusement que le ridicule ne tue pas !

Surnommé «l’imam controversé» au Canada, où il habitait avant d’être expulsé en raison de son statut illégal, Saïd Jaziri a estimé, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, que la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) avait fermé sa radio sur les ordres de la France.

Totalement dans son délire, il a appelé le peuple tunisien à participer à deux manifestations : vendredi prochain devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) où la Haica sera auditionnée ce jour-là, et samedi prochain, 20 mars 2021, soit la date de la fête de l’indépendance, dans l’avenue Mohamed V.

Rappelons qu’il y a deux autres médias audiovisuels illégaux en Tunisie, à savoir les chaînes de télévision privées Zitouna TV et Nessma, qui font essentiellement de la propagande politique en faveur, respectivement, des islamistes et de Qalb Tounes. Et il va sans dire qu’il est grand temps de les fermer elles aussi, ne serait-ce que pour être équitables vis-à-vis de tous les médias tunisiens.

C. B. Y.