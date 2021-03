Le député islamiste Rached Khiari convoqué par la justice

Le député islamiste Rached Khiari, ancien membre de la coalition Al-Karama, a annoncé ce jeudi 18 mars 2021, avoir été convoqué par la justice dans le cadre de l’affaire des enregistrements fuités de ses conversations avec le président du Bloc démocratique, Mohamed Ammar.

Rached Khiari devra être entendu lundi prochain, par le tribunal de 1ère instance de Tunis, à en croire le post qu’il a publié sur sa page Facebook, où il ne précise pas s’il sera entendu en tant qu’accusé ou en tant que témoin, sachant que Mohamed Ammar avait porté plainte, notamment pour diffamation, contre son collègue.

«J’espère que les mafieux n’ont pas bougé pour donner l’ordre de me faire peur, en guise de punition de mon audace et pour avoir révélé leurs magouilles à l’opinion publique», a-t-il cru bon écrire endossant un rôle héroïque, sachant qu’en réalité l’enregistrement fuité ne comporte pas de révélations confidentielles ou quelconque pratiques illégales, comme il souhaiterait, lui et ses semblables, le faire croire.

Notons aussi que cette conversation a été enregistrée au domicile de Mohamed Ammar, chez qui Rached Khiari et Mouadh Ben Dhiaf (ex-Errahma) s’étaient rendu, prétextant qu’ils étaient prêts à signer la motion de retrait de confiance contre le président du parlement, Rached Ghannouchi.

Y. N.