Sofiane et Nadhir seraient vivants et emprisonnés en Libye, selon Sami Guetari

Sami Guetari, père de Nadhir Guetari, est convaincu que sin fils, ainsi que Sofiane Chourabi, tous deux disparus après leur voyage en Libye en 2014, sont encore vivants.

«Il y a un témoin qui a confirmé avoir rencontré Nadhir et Sofiane dans une prison libyenne en 2018, et il m’a confirmé après son retour en Libye qu’ils y étaient toujours», a déclaré Sami Guetari au micro de Mosaïque FM, ce jeudi 18 mars 2021.

Il a également indiqué qu’il avait donné au président de la république, Kaïs Saïed, un dossier contenant des données prouvant que les deux journalistes sont encore vivants, rappelant que le chef de l’Etat avait évoqué, hier, cette affaire, lors de sa visite officielle en Libye.

«Je suis certain qu’ils sont encore en vie. Aucune organisation n’a revendiqué leur assassinat et l’autopsie avait prouvé que les deux corps retrouvés en Libye [et soupçonnés d’être les leurs] n’étaient pas ceux de mon fils et de ce son collège», a poursuivi le père du photographe, estimant qu’il s’agit d’une affaire politique, et dénonçant «la nonchalance» du gouvernement tunisien dans le traitement de ce dossier.

C. B. Y.