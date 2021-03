Tunisie : Un organisme pour préparer les femmes à siéger dans les conseils d’administration

Des organisations nationales lancent Tunisian Women On Board Observator (T-Wobo), un organisme qui prépare les femmes aux prises de fonction dans les conseils d’administration et les comités exécutifs.

La chambre tuniso-américaine de commerce (AmCham Tunisia), le Maghreb Economic Forum (MEF), la Bourse de Tunis, la Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises (CNFCE) ont rejoint l’Université Centrale pour lancer l’Observatoire tunisien des femmes dans les conseils d’administration (CA) et dans les comités exécutifs (ComEx) aussi appelé Tunisian Women On Board Observatory (T-Wobo).

T-Wobo, dont le lancement a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, vise à sensibiliser les organes de gouvernance et de délibération dans les entreprises tunisiennes aux questions d’égalité hommes-femmes et de préparer les femmes à des rôles de membres dans les CA et les ComExen offrant formation, appui et visibilité.

Houbeb Ajmi, CEO Honoris Tunisie, a considéré que la participation des femmes aux postes de direction et de prise de décision a un rôle important dans la concrétisation de la parité. «À part son rôle éducateur des générations qui constituent la société de demain, la femme est un élément indispensable pour faire progresser la situation économique, politique et sociale», a-t-elle déclaré.

Dans ce contexte, l’ancien représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies et au Conseil de sécurité, Moncef El-Baati a estimé que «les droits des femmes relèvent des droits humains dans leur universalité». Il a ajouté : «Les droits des femmes en Tunisie ont reculé par rapport aux 10 dernières années, et les activités de l’Observatoire annoncé font partie des initiatives de la société civile pour renforcer le statut de la femme dans la société tunisienne, notamment dans le domaine politique et économique.»

Par ailleurs, les activités de l’Observatoire concernent la sensibilisation, le renforcement des capacités, et le volet organisationnel. Dans le cadre de sensibilisation, plusieurs activités sont prévues avec des rapports annuels sur le développement de la présence des femmes dans les conseils d’administration et le ComEx dans les entreprises et des propositions pour améliorer cette situation.

Cet Observatoire a mis en place une base de données de femmes prêtes pour prendre des responsabilités au niveau des CA et les ComEx ainsi qu’un outil permettant aux femmes de présenter leur candidature à l’examen pour rejoindre la base de données.

T-Wobo et ses partenaires proposent des recommandations au niveau organisationnel afin de renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans les CA et les ComEx.