Victime d’un malaise, Mohamed Ennaceur quitte la clinique

L’ancien président de la république par intérim et de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a quitté, ce jeudi 18 mars 2021, la clinique où il avait été admis suite à un malaise.

C’est ce qu’a indiqué une source proche de sa famille, relayée par Mosaïque FM.

Rappelons qu’hier, le président de la république, Kaïs Saïed s’était déplacé à la clinique pour s’enquérir de l’état de santé de son prédécesseur.

Âgé de 87 ans, Mohamed Ennaceur a été l’un des hommes de confiance des anciens présidents de la république, Habib Bourguiba et Béj Caïd Essebssi. De ce fait, il a occupé le poste de ministre des Affaires sociales en 2011 lorsque ce dernier était chef de gouvernement et le même poste entre 74 et 77 puis entre 79 et 85 sous Bourguiba.

C. B. Y.