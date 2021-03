Violence à l’Assemblée : Le député Ennahdha Néji Jmal agresse sa collègue du PDL, Zeineb Sfari (Vidéo)

Partagez 0 Partages

Le député Ennahdha, Néji Jmal a agressé physiquement, ce jeudi 18 mars 2021, la députée du Parti destourien libre (PDL), Zeineb Sfari dans le hall de l’Assemblée des représentant du peuple et lui a cassé son téléphone, qu’il lui avait arraché des mains.

Les violences et les agressions se répètent, se poursuivent… et s’aggravent même, au sein du parlement où la tension est à son comble : Cet après-midi, c’est la députée PDL Zeineb Sfari qui en a payé les frais, alors qu’elle était en train de filmer, le député nahdhaoui s’est brusquement jeté sur elle, lui a arraché son téléphone,l’a bousculé et l’a frappé alors qu’elle essayait de se débattre.

Il a ensuite jeté le téléphone de sa collègue par terre et il a fallu l’intervention des autres députés pour maîtriser le «forcené»….

Rappelons que la journée au parlement a été marquée par de vives tensions, particulièrement entre les députés islamistes et les déstouriens et que Rached Ghannouchi a empêché Abir Moussi d’accéder au bureau de l’Assemblée…

Y. N.