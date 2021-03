Al Bawsala : «La présidence de l’Assemblée est le premier responsable du climat de violence»

L’Organisation Al-Bawsala a dénoncé le climat de violence et de tension au sein du parlement et appelle les différents blocs parlementaires à s’unir pour trouver des solution permettant de sortir le pays de cette situation étouffante.

Dans un communiqué publié hier, vendredi 19 mars 2021, Al-Bawsala estime que le premier responsable de la détérioration du climat au parlement est la présidence de l’ARP, estimant que celle-ci doit «assurer le bon fonctionnement de l’institution parlementaire, notamment en privilégiant le principe de transparence sur tous les plans de l’action parlementaire et en se conformant aux dispositions du règlement intérieur». Al Bawsala a, à ce propos, notamment cité les accords de coopération internationale.

L’organisation, qui affirme que tous les blocs parlementaires et à leur tête le PDL, sont également responsable de cette situation, s’est dans ce sens adressée aux députés en leur demandant de s’unir pour «trouver des solutions concrète et mettre fin à cette situation étouffante, qui a un impact négatif sur l’efficacité de l’action parlementaire et ce , dans un contexte particulièrement difficile».

La même source a appelé à l’ouverture d’une enquête sur les actes de violence ayant ciblé des journalistes et des activistes de la société civile : «le bon fonctionnement de l’institution parlementaire est sérieusement menacé».

Y. N.