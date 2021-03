Samia Abbou s’indigne que des chaînes de télévision continuent d’émettre illégalement

Bien que les décisions du gendarme de l’audiovisuel, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), sont contraignantes, des chaînes illégales continuent d’émettre, l’une d’elle, Nessma (outil de propagande de Nabil Karoui et de son parti Qalb Tounes) continue d’émettre, de manipuler l’opinion publique et d’engranger d’importantes recettes publicitaires mais aussi la chaîne Zitouna, outil de propagande du parti islamiste Ennahdha. Vidéo.

Dans cette chaîne, dont on ignore les sources de financement, et qui continue de diffuser en toute illégalité, des faux-experts dangereux, démagogues et diffamateurs professionnels officient à l’instar de Hichem Meddeb, ancien cadre du ministère de l’Intérieur, qui a droit à deux heures d’antenne par semaine pour s’adonner à son œuvre manipulatrice.

La députée du bloc démocrate, Samia Abbou (Attayar) s’est indignée, dans une intervention hier, vendredi 19 mars 2021, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et à juste titre, que ces chaînes illégales continuent de bénéficier de l’impunité et de l’indulgence des pouvoirs publics qui ne cherchent même pas à savoir comment elles trouvent les ressources nécessaires pour diffuser leurs programmes.

