Des armes et des pièces archéologiques saisies dans un entrepôt à Mahdia : Six suspects arrêtés (Photos)

La direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé ce dimanche 21 mars 2021, la saisie de fusils, d’armes anciennes, un pistolet et des munitions, ainsi que des pièces archéologiques, dans un entrepôt à Mahdia. Six suspects ont été arrêtés lors de cette opération.

La même source a fait savoir que les agents de la GN ont également saisi une grenade vide, 3 boîtes contenant une matière explosive et des jumelles militaires, ainsi que des des équipements pour la détection de trésors.











Le ministère public a décidé de placer les 6 suspects, originaires de la région, en garde à vue et de les poursuivre pour «fouilles archéologiques illégales», et «trafic et détention d’un dépôt d’armes sans autorisation», ajoute la DGGN.

Y. N.