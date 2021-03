Tunisie : Libération des trois dirigeants arrêtés du parti Al-Watad

Partagez 0 Partages

Aymen Aloui

Les trois dirigeants du Parti des patriotes démocrates unifié (Al-Watad), qui ont été arrêtés samedi dernier, 20 mars 2021, à savoir l’ancien député et membre du bureau politique du parti, Aymen Aloui, et les deux membres du comité central, Akrem Tlili et Ghaith Marouani, ont été libérés ce matin, 22 mars.

Les trois politiciens avaient été arrêtés et conduits au poste de police du Bardo où ils ont été interrogés, sans la présence de leurs avocats, selon un communiqué d’Al-Watad, qui a dénoncé l’arrestation ainsi que «les abus qui visent les militants et les dirigeants du parti en raison de leur soutien aux jeunes protestants en janvier et février 2021».

C. B. Y.