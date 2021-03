Rahoui : «Un candidat d’Ennahdha à la Cour constitutionnelle est membre de l’Union d’Al-Qaradawi»

Le député Mongi Rahoui a déploré le dépassement du délai de la mise en place de la Cour constitutionnelle et la violation, dans ce sens, de la constitution et ce sur la base de calculs politiques pour servir des intérêts partisans, a-t-il dit lors de la plénière du mercredi 24 mars 2021.

«La Cour constitutionnelle n’est pas une institution judiciaire ordinaire mais elle a pour but de garantir les droits et les libertés», a-t-il rappelé, en ajoutant : «à l’instar de l’ancien régime qui a procédé au détournement de la constitution de 59, la constitution tunisienne du 26 janvier 2014 a également été manipulée dès sa première monture».

Mongi Rahoui a rappelé dans ce sens, qu’une certaine majorité avait élaboré une constitution le 1er juin 2013, dont le rapporteur général avait faussé les travaux des commissions constituantes: «constitution que nous avions refusé, ici même en juin 2013. Nous avons fait tomber cette constitution de la honte, qui n’est pas dans le but de garantir les droits et les libertés et qui attribue tous les avantage au pouvoir en place» .

Pour le député Watad, contrairement à ce qu’a indiqué Rached Ghannouchi, qu’il a désigné de «symbole de la corruption», le problème ne réside pas dans la loi électorale mais bien dans la constitution elle-même.

Il a par ailleurs, rappelé qu’un des candidat d’Ennahdha à la Cour constitutionnelle est membre de l’Union des oulémas musulmans, dites Union d’Al-Qaradawi, «une association frériste et obscurantiste et qui n’a aucun rapport avec la loi positive ni avec le principe de la civilité de l’État», a-t-il ajouté, en affirmant que si l’on voulait creuser davantage, on découvrirait qu’un autre candidat n’est qu’un «Daechien».

«Un Daechien, qui serait appelé en tant que membre de la Cour constitutionnelle à se prononcer sur la constitutionnalité des lois, avec tout ce que cela doit comporter de sens de la justice et d’équité», a-t-il précisé, avant de conclure : «Cet Assemblée est de toute façon incapable d’apporter un plus à la Tunisie et ne peut pas mettre en place une Cour constitutionnelle qui puisse garantir les droits et les libertés».

En réaction, le député de la coalition islamiste Al-Karama, Seifeddine Makhlouf a protesté en affirmant qu’il n’y a pas de «daéchien» proposé en tant que candidat à la Cour constitutionnelle avant de quitter l’hémicycle.

Mongi Rahoui réagira en répondant avec un sourire narquois : «Je n’ai cité personne…Nous avons des dictons bien de chez nous plein de sens, dont celui qui dit : Celui qui est atteint de gale éprouve toujours le besoin de se gratter».

Y. N.