Djerba : Action citoyenne de nettoyage du site Meninx

Dans le cadre de son projet Eden, l’association Hibiscus Djerba organise une action de nettoyage en musique du site Meninx qui aura lieu ce dimanche 28 mars 2021 à partir de 10h.

Meninx est un site archéologique situé sur la côte sud-est de l’île de Djerba, près de l’actuelle cité d’Henchir El Kantara. Il s’étend sur deux kilomètres de long et huit cents mètres de large, une partie ayant probablement été submergée par la mer.

Il s’agissait à l’origine d’un comptoir commercial fondé par les Phéniciens. La cité a connu son apogée à l’époque romaine, lorsqu’elle est devenue le chef-lieu de l’île. La vie se poursuit dans la ville jusqu’à l’époque byzantine, au VIe siècle.





Le site archéologique Meninx.

Suite aux nombreuses demandes de participation à cette action de nettoyage, l’association a prévu un grand bus et des collations à offrir également offertes aux participants.

Pour tout ce qui est sacs poubelles et gants, c’est la mairie de Midoun qui les a offerts et a mis à disposition un camion, tracteur et main d’œuvre.

Les pêcheurs de Sedouikch se sont engagés, de leur côté, à la sensibilisation des passants ainsi qu’à la garantie de la pérennité de la propreté des lieux en partenariat avec les gardiens du petit musée. C’est avec ces derniers que les membres de l’association ont pu installer il y a quelques jours des cages poubelles Eden.

L’objectif premier de cette action est de sensibiliser les enfants, et d’en faire les éco-citoyens de demain.