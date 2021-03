Hafedh Zouari réaffirme sa position en faveur de la dissolution du parlement

Partagez 0 Partages

Le député du bloc La Réforme et vice-président du parti Al-Badil Ettounsi Hafedh Zouari estime que le parlement ne peut plus rien apporter à la Tunisie et se positionne donc en faveur de sa dissolution.

Hafedh Zouari qui intervenait ce vendredi 26 mars 2021, sur Shems FM, est revenu sur la crise politique actuelle, en rappelant que toute les séances plénières sont marquées par des tensions et des conflits : «La dissolution du parlement est devenue une nécessité pour mettre fin aux accrochages qui y règnent au quotidien», a-t-il dit en affirmant que la dissolution doit être faite légalement, par un recours aux moyens constitutionnels et le consentement de toutes les parties.

Tout en rappelant avoir déjà évoqué, l’an dernier, la dissolution du parlement, Hafedh Zouari a déploré les agissements de certains députés, qui chercheraient selon lui, uniquement leurs intérêts personnels et partisans faisant fi de la gravité de la situation du pays, marquée par un crise économique sans précédents, à laquelle s’ajoutent une crise sociale et des tensions politiques permanentes.

«Si ce parlement est dissout, je ne me présenterais pas à nouveau aux législatives», a-t-il encore affirmé, regrettant au passage que certains élus ne cherchent qu’à préserver leurs postes et rester au pouvoir.

Y. N.