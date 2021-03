Imed Derouiche: «Nizar Yaïche est le plus grand charlatan»

La réunion du président de la république Kaïs Saïed avec Nizar Yaïche, ancien ministre des Finances du gouvernement Fakhfakh, interprétée comme un adoubement du premier pour le second comme prochain chef de gouvernement, n’était pas du tout du goût de certains, dont Imed Derouiche, le patron de Petrofac Tunisie, grand ami de Nabil Karoui et membre fondateur de Qalb Tounes qui n’a pas hésité de traiter l’ancien ministre de «plus grand charlatan de Tunisie», dans un post sur sa page Facebook. Pourquoi la planète affairiste tunisienne voit-elle rouge après cet adoubement ?

Par Imed Bahri

Mercredi 24 mars 2021, Kaïs Saïed a reçu Nizar Yaïche, qui plus est, pour une longue réunion de travail qui a duré trois heures. Un signe qui ne trompe pas que le président de la république adoube l’ancien ministre des Finances comme futur chef de gouvernement si celui actuellement en poste, Hichem Mechichi, est lâché par ses soutiens, notamment le président du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, également président de l’Assemblée es représentants du peuple (ARP).

Kaïs Saïed n’a pas manqué de le féliciter publiquement, geste rare de la part de l’austère président, qui a dit : «Chokran ala sedqiqa wa ala wataniyatika» (Merci pour votre sincérité et pour votre patriotisme).

Nizar Yaïche est trop intègre aux yeux de la smala des affairistes

La réaction hargneuse d’Imed Derouiche, frère de Néjib Derouiche, l’ancien ministre UPL (parti de Slim Riahi) dans le gouvernement Habib Essid, grand ami de Nabil Karoui et Yadh Elloumi et membre fondateur de Qalb Tounes, ne s’est pas fait attendre. Il a réagi sur sa page Facebook non pas en s’attaquant à Kaïs Saïed, comme il l’habitude de faire (c’est un sport quotidien chez lui), mais en insultant Nizar Yaïche. «Je voudrais dire à mon ami Borhen Bsaïes que Nizar Yaïche est le plus grand charlatan», a-t-il écrit en s’adressant à l’animateur de télévision qui a mangé à tous les râteliers, de Zine El-Abidine Ben Ali à Nabil Karoui, en passant par Slim Riahi, Béji Caïd Essebsi, et, surtout, son inénarrable fils Hafedh, dont il rédigeait les post Facebook.

Ce qui est étonne dans une telle réaction, au-delà de son ton hargneux, c’est que M. Yaïche est un technocrate non politisé et sans histoire qui n’a, à aucun moment, formulé la moindre critique sur aucun protagoniste politique et ne s’en est jamais pris à personne. La seule explication plausible c’est que M. Yaïche, quand il était ministre puis après a souvent souligné l’importance de lutter contre la fraude fiscale qui est la cause d’un manque à gagner énorme pour les finances publiques.

Les margoulins préfèrent avoir un serviteur zélé à la Kasbah

M. Yaïche est un homme sérieux et rigoureux qui n’est pas du genre à faire des compromissions et servir les fraudeurs du fisc en leur trouvant des échappatoires. Il n’est pas du genre à rajouter un article dans la Loi de finances complémentaire pour servir les fraudeurs du fisc comme ça été le cas de son successeur Ali Kooli. Ce dernier a, en effet, ajouté un article scandaleux dans la Loi de Finances complémentaire de l’année 2020, l’article 4 surnommé «article Nabil Karoui» qui prévoyait la création d’une commission au sein du ministère des Finances présidée par le ministre pour statuer sur les contentieux fiscaux. Un article jugé anticonstitutionnel par le Comité provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois et qui est donc tombé.

Le fait que M. Yaïche ne soit pas un margoulin qui accepte de se prêter à ce genre de magouilles fait que l’oligarchie affairiste appréhende son éventuelle arrivée au Palais de la Kasbah, où il sera dur à cuire.

Kais Saied recevant Nizar Yaiche mercredi 24 mars 2021.

Telle est, à notre avis, la raison justifiant le post de Imed Dérouiche et non pas qu’il ait fait partie du gouvernement Fakhfakh car Mechichi a fait partie lui aussi du gouvernement Fakhfakh mais il est adulé par messieurs Karoui, Derouiche, Elloumi et toute la smala affairiste de Qalb Tounes.

On ne peut conclure sans attirer l’attention que ça ne vole pas très haut du côté de Qalb Tounes. Derouiche qui traite M. Yaïche de «charlatan» et son ami Yadh Elloumi qu’il a surnommé «Addaynasour» (le dinosaure) qui, lui, traite les partisans de M. Saïed de «singes» et insulte vulgairement un citoyen qui lui rappelle que lui et son parti ont trahi leurs électeurs… une arrogance qui doit, la prochaine fois, faire réfléchir les électeurs avant de voter pour eux.