Yadh Elloumi qualifie les partisans de Saïed de «singes»

L’homme au chapelet, qui remplit ses publications Facebook de versets du Coran et de hadith du prophète, publie des photos sur les réseaux sociaux o il s’affiche en faisant ses ablutions dans la «midha» de l’Assemblée, et qui aime se faire appeler «Cheikh» Yadh Elloumi qualifie les partisans du président de la république, Kaïs Saïed, de singes et insulte un citoyen qui lui rappelle que son parti, Qalb Tounes, a trahi ses électeurs.

Celui qui est surnommé le «dinosaure» dans son parti mais qui n’a rien d’un dinosaure, qui ment plus vite qu’il ne parle et qui ne rate aucune occasion pour prouver sa «classe» de voyou politique, est un garçon très susceptible, qui perd souvent ses nerfs et bascule rapidement dans les insultes et la vulgarité.

S’il veut honorer son rang et être digne de son poste de député du peuple en respectant ses électeurs, Yadh Elloumi doit se calmer et aller apprendre la «zénitude» auprès de l’intermédiaire Youssef Zarrouk, grand ami de Nabil Karoui et figure de Qalb Tounes lui aussi, qui, pour donner l’exemple, ne cesse de prier sur sa page Facebook en jouant au soufi, ça lui fera sans doute du bien du bien et lui fera peut-être mériter son surnom de «dinosaure».

Le lecteur qui a été qualifié de singe dans une réponse de M. Elloumi à son commentaire sur Facebook avait juste rappelé au député que son parti a trahi ses électeurs lors des dernières élections: il leur a promis de faire barrage aux islamistes du mouvement Ennahdha, avant de s’allier avec ce parti et de devenir, en deux pas trois mouvements, l’exécutant de ses basses manœuvres, et pas seulement à l’Assemblée.

I. B.