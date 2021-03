Levée des séances pour faute de quorum : «Une tactique d’Ennahdha, Al-Karama et Qalb Tounes», selon Abbou

La députée Attayar Samia Abbou a dénoncé la levée, aujourd’hui, ce vendredi 26 mars 2021, de la séance plénière consacrée au dialogue avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption et hier de celle de l’audition de la Ministre de la Justice et ce pour manque de quorum. C’est une tactique d’Ennahdha, Al-Karama et Qalb Tounes, a-t-elle accusé.

Dans une déclaration à l’agence Tap, la députée affirme que la coalition au pouvoir s’est intentionnellement absentée afin d’entraver les travaux de la plénière et ce pour éviter que des sujets importants soient soulevés, citant notamment les dossiers de suspicions de corruptions, les répressions policières et «autres sujets qui pourraient mettre mal à l’aise le gouvernement», a-t-elle ajouté.

Samia Abbou a dans ce sens affirmé que finalement, il n’y a pas que le Parti destourien libre (PDL) qui entrave les travaux de l’Assemblée et que les partis soutenant le gouvernement ont évité les deux dites plénières et ce au dépens des coûts que cela implique.

«Le contribuable paye aujourd’hui les frais d’une assemblée qui n’a plus aucune raison d’exister», a conclu Samia Abbou.

Y. N.