Kasbah : Mechichi reçoit des députés Qalb Tounes et évoque l’affaire Karoui

Partagez 0 Partages

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu ce vendredi 26 mars 2021, des députés du parti Qalb Tounes, pour parler économie et réformes, mais aussi et surtout du dossier de Nabil Karoui, président de ce parti, incarcéré depuis le 24 décembre dernier et poursuivi dans une affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

Dans un communiqué publié ce soir, la présidence indique que Hichem Mechichi et le parti Qalb Tounes, ont des approches et des visions communes notamment en ce qui concerne la réforme économique et la lutte contre la bureaucratie et la pauvreté, ainsi que tout ce qui pourrait entraver l’initiative économique et les investissements : Ce qui facilite l’action gouvernementale.

Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé à lutter contre les «discours destructeurs et destructifs qui a porté atteinte tout ce qui est en rapport avec l’investissement et tout ce qui est lié à tout esprit d’initiative et capacité de création».

Le communiqué de la présidence du gouvernement par le point qui semble le plus important de cette rencontre, à savoir la nécessité de respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire en rapport avec l’affaire du président de Qalb Tounes.

Hichem Mechichi s’est dans ce sens dit garant du respect de cette indépendance et a affirmé qu’il mettra tout en œuvre pour faire face à toute tentative d’interférence dans le déroulement des affaires judiciaires, quelles que soient les origines, et ce afin de préserver les principes de l’État de droit, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.