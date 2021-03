Comment éviter les pertes sur le Forex

Partagez 0 Partages

Afin d’obtenir régulièrement de bons revenus sur le marché Forex, vous devez avoir une quantité décente de connaissances théoriques et bien sûr de l’expérience. Il est impossible d’acquérir une bonne expérience sans connaître des hauts et des bas, alors préparez-vous.

Par Meriem Majdoub

De tels chiffres circulent parmi les traders : 80% des traders perdent 80% de leur capital en 2 mois depuis qu’ils ont commencé à trader, et seulement 20% des traders réalisent des bénéfices réguliers sur le marché des devises. Pourquoi cela arrive-t-il et pourquoi seuls quelques traders réussissent sur le Forex ?

Les raisons pour lesquelles les gens perdent sur le Forex dépendent de nombreux facteurs. Voyons cela de plus près.

Les erreurs majeures des traders de Forex

1- Manque de connaissances théoriques. De nombreux traders pensent sans doute que le marché des devises est très simple et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des études préalables. Mais, hélas, ce n’est pas le cas. Dans n’importe quelle profession, vous devez apprendre, mais les erreurs des débutants sur le Forex sont très coûteuses.

2- Absence de plan commercial. Pour gérer une entreprise, il faut un plan. Il en va de même au trading forex et à l’analyse du marché. Sans plan, vous vous égarerez constamment, il vous sera difficile de comprendre où vous devez aller.

3- Mauvaise gestion de l’argent. Le Forex est un marché très volatile, la situation peut donc changer radicalement en quelques minutes. Et compte tenu du fait que de nombreux courtiers offrent un effet de levier que les traders sont heureux d’utiliser, des changements aussi importants sur le marché des devises peuvent être très coûteux. Une autre grande erreur dans le trading du Forex est que les traders ne se disciplinent pas et gèrent les ressources de crédit de manière frivole.

4- Dépendance commerciale. Le commerce des devises est un véritable jeu de hasard. Les traders débutants y sont particulièrement accros. Le plus souvent, ils préfèrent le scalping ou le trading intraday, c’est-à-dire le trading à court terme. Il se caractérise par un minimum d’analyse et une réaction rapide et aussi des risques élevés. Si vous avez récemment découvert le Forex, il est recommandé d’étudier les graphiques quotidiens, en mettant constamment à jour vos connaissances théoriques.

5- Overtrading. Ce type de trading trop fréquent ou excessif est la raison la plus courante pour laquelle les traders perdent de l’argent. Overtrading peut être causé par des plans de profit déraisonnablement élevés, une dépendance au trading ou une sous-capitalisation.

Ainsi, une étude diligente, une étude de marché, une préparation minutieuse des plans commerciaux et une bonne gestion de l’argent peuvent finalement conduire à la rentabilité. En évitant ces erreurs, vous augmentez considérablement vos chances de faire des affaires gagnantes.