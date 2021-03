Lotfi Mraïhi appelle Mechichi et Ghannouchi à démissionner

Partagez 0 Partages

Selon Lotfi Mraïhi, secrétaire général de l’Union populaire républicaine (UPR), il est nécessaire de mettre en place un gouvernement de salut national pour sortir le pays de ses crises économique, sociale et politique. Par ailleurs, il a appelé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, à démissionner.

Tous les spectres politiques «voulant sauver le pays doivent participer à ce gouvernement de salut national», a déclaré Lotfi Mraihi, dimanche 28 mars 2021, à Gabès, en marge d’une réunion d’information organisée par son parti.

Mraïhi a, par ailleurs, expliqué que cette initiative comprend également l’engagement de l’ARP à achever la mise en place des institutions constitutionnelles, dont la Cour constitutionnelle et une autorité indépendante des médias, à réviser la loi des partis politiques et à la promulgation d’une trêve sociale d’au moins six mois.

Rappelant que son parti a, depuis plusieurs années, affirmé que les grands défis de l’heure sont d’ordre économique et non politique, Mraïhi a affirmé que «la Tunisie est aujourd’hui au bord de la faillite».

«Les défaites et les tiraillements politiques résultent essentiellement de l’échec essuyé par les gouvernants et à leur incapacité de trouver des solutions aux problèmes économiques», a-t-il ajouté.

D’après lui, la solution magique réside dans l’application d’une «politique protectionniste» qui permettra de protéger le marché tunisien et de défendre ses intérêts face à «la mainmise de parties étrangères». Néanmoins sa vision économique est beaucoup trop simpliste et comprend plusieurs lacunes.

C. B. Y.