Wébinaire : Le développement régional en Tunisie vu autrement

Partagez 0 Partages

La Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) et la Fondation Tunisie pour le développement (FTD) organisent un wébinaire sur le thème : «Développement régional: un nouveau paradigme», le jeudi 1er avril 2021 à partir de 11 heures.

Le wébinaire, qui sera modéré par Serge Degalaix, ancien ambassadeur de France en Tunisie, sera marqué par la participation de plusieurs speakers, dont Amor Bouzaouada, directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Badreddine Ouali, président de la Fondation Tunisie pour le développement, Ies Ben Hamida, manager chez Info’Lib, Olivier Gachon, deputy general manager Délice Danone, et Ridha Bouasker, fondateur et manager de la société Impact Player.

Le webinaire fournira une opportunité pour passer en revue des success stories d’un nombre d’entreprises qui ont choisi tout un autre itinéraire. Leur témoignage permettra de découvrir leurs parcours respectifs, les leviers et les meilleures pratiques pour la réussite de toute implantation régionale.

Lien d’inscription.