La Tunisie à l’Expo Dubaï 2020 du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022

La Tunisie participera à l’Expo Dubaï 2020, événement universel majeur organisé tous les 5 ans, qui devait se tenir aux Emirats arabes unis du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, et qui a été reporté pour cause de pandémie de la Covid-19. Il se tiendra finalement du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.

L’Expo Dubaï 2020 regroupera plus de 200 pays et organisations internationales autour du thème «Connecter les esprits, construire le futur», un thème qui sera décliné en trois sous-thèmes, à savoir mobilité, durabilité, et opportunité, sur un espace d’exposition global de plus de 438 hectares, ce qui témoigne du fort attachement de tous les pays du monde à ce rendez-vous à la fois culturel, économique, social, et touristique.

Face à l’importance de cet événement, et comme à l’accoutumée, chaque pays mettra en valeur ses spécificités artistiques, culturelles, économiques, architecturales, touristiques et culinaires pour susciter la curiosité et l’intérêt des 20 millions de visiteurs attendus pour l’Expo Dubaï 2020, ont 70% venant de l’extérieur du pays organisateur.

La Tunisie sera présente à l’Expo Dubai 2020 avec un pavillon national de 400 m² et un thème de participation baptisé «Créativité de la jeunesse, un investissement pour le futur» («Inspiring Youth, Promising Future»).

Cette thématique sera focalisée sur la créativité de la jeunesse pour un futur prometteur qui se veut un appel et un message d’espoir aux jeunes en général et aux entrepreneurs en particulier pour la contribution au développement et progrès de leurs pays.