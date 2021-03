Rumeur des «méduses mortelles» à Kélibia : Les précisions du ministère de l’Agriculture

Partagez 2 Partages

Dans un communiqué publié hier soir, lundi 30 mars 2021, le ministère de l’agriculture est revenu sur la rumeur de l’existence de méduses mortelles (l’espèce Physalia physalis) sur les plages de Kélibia (gouvernorat de Nabeul).

Le ministère a indiqué avoir envoyé une équipe d’inspection, composée de chercheurs de l’Institut national des sciences et technologies marines, des agents de la Garde maritime et un représentant du département de la Pêche maritime, à Kelibia, pour enquêter, et qu’elle n’a pas constaté la présence de cette espèce.

Le communiqué précise également que les marins, les pêcheurs et les vacanciers interrogés ont eux aussi nié avoir vu l’espèce mortelle sur les plages. Seule la présence d’espèces «familières» a été enregistrée par ces derniers, à l’instar de la Velella velella, la Rhizostoma pulmo et la Pelagia noctiluca.

Rappelons qu’en janvier dernier, des méduses mortelles ont été découvertes sur des plages françaises et marocaines, alors qu’habituellement, elles ces espèces se trouvent dans les zones tropicales.

C. B. Y.