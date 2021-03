Tech Trends by Tunisie Telecom : Pour accompagner les PME dans leur transition numérique

La directrice centrale de l’innovation et de la stratégie à Tunisie Télécom, Rim Belhassine-Cherif, est revenue aujourd’hui, mardi 30 mars 2021, dans une déclaration accordée à Express FM, sur l’initiative «Tech Trends by TT», lancée par l’opérateur historique de télécommunications tunisien, notamment dans le but d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à assurer leur transition numérique.

La docteure en génie électrique a expliqué qu’à la lumière de la pandémie de la Covid-19 et des problèmes économiques qu’elle a provoqués, les PME ont été fortement affectées et ont vu leurs revenus diminuer considérablement, «en raison de la baisse de la demande et de la pénurie des sources de liquidités traditionnelles».

«Cette situation les a incitées à accélérer l’adoption de solutions numériques pour réduire les contacts directs entre leurs employés et rationaliser leurs dépenses, et à mener des réformes structurelles pour stimuler l’innovation et explorer de nouvelles orientations susceptibles de les aider à faire face aux divers changements et crises», a-t-elle développé.

C’est dans ce cadre, que Tunisie Telecom a lancé une nouvelle initiative en novembre 2020, baptisée «Tech Trends by TT». Elle consiste en une série de webinaires 100% numériques dont l’accès est gratuit et qui visent à faciliter l’accès pour les citoyens tunisiens aux derniers progrès dans le domaine des technologies modernes et des affaires, ainsi qu’à présenter les orientations technologiques futures, grâce à un panel d’experts de haut niveau, Tunisiens et internationaux.

L’objectif, selon Mme Belhassine-Cherif, est d’«éclairer le chemin aux individus et aux petites et moyennes entreprises qui ont des potentialités importantes pour se développer, surtout avec toutes les possibilités offertes par la révolution numérique actuelle».

Tech Trends by TT offre, par ailleurs, des occasion pour l’échange d’expériences et l’expositions des success stories relatives aux différents acteurs du domaine des nouvelles technologies, précise encore la responsable.

«Tunisie Telecom joue aujourd’hui un rôle primordial dans la modernisation des technologies futures, et en tant qu’expert, il cherche à fournir la technologie à tous les Tunisiens à développer la réalité numérique et communicationnelle», a également déclaré Rim Belhassine-Cherif.

C. B. Y.