Vente d’un bébé à Sousse : Mandat de dépôt contre la mère et ses deux complices

La justice a ordonné, ce mardi 30 mars 2021, la mise en dépôt des 3 femmes impliquées dans la vente d’un bébé à Sousse, dont la mère de 21 ans ainsi que l’intermédiaire.

Arrêtées dimanche dernier, les 3 femmes ont comparu devant le juge, qui a décidé de les placer en détention et de les poursuivre pour «traite d’êtres humains, usurpation d’identité d’autrui et abandon d’enfant».

Rappelons que la mère du bébé conçu dans le cadre d’une relation hors mariage, l’a vendu 2 jours après l’avoir mis au monde dans une clinique à Sousse, contre la somme de 400 dinars.

L’acheteuse de 40 an s et l’intermédiaire (38 ans) avaient également été arrêtées le jour même et avaient reconnu leur forfait.

Quant au bébé, il a été admis à l’hôpital et sera placé dans un centre dédié.

Y. N.