Kaïs Saïed mécontent des rencontres entre responsables Tunisiens et étrangers à l’insu du ministère des Affaires étrangères

Lors de sa réunion tenue hier, mardi 30 mars 2021, avec le ministre des Affaires étrangères, Othmane Jerandi, le président de la république, Kaïs Saïed, a exprimé son mécontentement des «rencontres dispersées entre des personnes et responsables en Tunisie et des responsables étrangers sans coordination préalable avec le ministère des Affaires étrangères».

Le chef de l’État a, par ailleurs, souligné la nécessité de mettre fin à ces pratiques qui perturbent, selon lui, le fonctionnement normal des rouages ​​de l’État.

«La Tunisie dispose d’une seule diplomatie et d’une seule politique étrangère», a-t-il ajouté.

Kaïs Saïed fait certainement allusion au président du Parlement et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, en premier lieu, avec lequel il entretient des rapports très conflictuels, et possiblement aussi à la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi. Chacun des deux politiciens est d’ailleurs ouvertement accusé par l’opinion publique tunisienne de servir les intérêts d’agendas étrangers (le Qatar et la Turquie en ce qui concerne le premier et les Émirats arabes unis en ce qui concerne la deuxième).

C. B. Y.