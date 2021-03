Rencontre entre Taboubi et Ghannouchi : Est-ce pour faire converger les points de vue avec Saïed ?

Partagez 4 Partages

Archives

Après avoir rencontré le président de la république, Kaïs Saïed, vendredi dernier, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, s’est réuni, ce mercredi 31 mars 2021, avec Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). L’objectif est probablement de faire converger les points de vues entre les deux hommes qui entretiennent des rapports très conflictuels depuis quelque temps.

De son côté, le député nahdhaoui et assistant du président du Parlement, Maher Madhioub, a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que Ghannouchi et Taboubi ont souligné, lors de leur rencontre, «l’importance d’engager, dans les plus brefs délais, le dialogue national», ajoutant que «toutes les parties politiques sont concernées par cette initiative».

Toutes les parties, y compris donc, Qalb Tounes, l’allié d’Ennahdha et surtout celui dont le président, Nabil Karoui, est en prison étant accusé de corruption financière.

C’est d’ailleurs probablement l’un des points qui bloquent les choses concernant ce dialogue national, puisque le chef de l’État a exprimé, par le passé, son refus de «dialoguer avec les corrompus».

Quoi que, les soupçons de corruption pèsent également assez lourdement sur Ghannouchi et son mouvement Ennahdha. Le parti aurait, à titre d’exemple, conclu un contrat illégal avec une société de lobbying américaine, contre la coquette somme de 1,2 million de dollars entre 2014 et 2019.

C. B. Y.