Yassine Ayari promet la prison aux responsables impliqués dans «la corruption relative à la campagne de vaccination contre la Covid-19»

Partagez 4 Partages

Dans un statut Facebook publié ce mercredi, 31 mars 2021, le député indépendant Yassine Ayari a assuré que la campagne de vaccination contre la Covid-19 (entamée il y près de 2 semaines et demi) est en train de connaître des dépassements sans précédent en Tunisie depuis la révolution. Il a, par ailleurs, promis «la guerre» contre tous les responsables impliqués dans «ce scandale».

Ayari assure qu’il y a un favoritisme dans le processus d’octroi de vaccins et affirme que certaines personnes qui ne sont pas du tout prioritaires, à l’instar de certaines jeunes influenceuses sur le web, ont reçu le vaccin grâce à leurs réseaux de connaissances au détriment d’individus sanitairement vulnérables.

«Nous entamerons une guerre contre ce système, nous demanderons des comptes concernant toute dose de vaccin : à qui elle a été admise, quand la personne s’est inscrite sur la plateforme Evax et comment elle a été jugée prioritaire, qui l’a vaccinée et dans quel centre et nous construirons des dossiers pénaux. Nous imposerons la clarté, la transparence et la justice !» a prévenu le député.

Rappelons que l’organisation non gouvernementale I Watch avait, elle aussi, mis en garde, en fin de semaine dernière, contre des dépassements du même type.

C. B. Y.