CAN 2022 : Équipes qualifiées et date du tirage au sort

Si la Tunisie s’est assurée de participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, CAN 2022, depuis plusieurs semaines, après la 4e journée des éliminatoires, la plupart des nations africaines qui l’accompagnera au Cameroun ont dû décrocher leurs billets lors de la dernière trêve internationale. retour sur l’issue de ces qualifications.

Comme il a 2 ans en Égypte, la prochaine édition de la CAN, initialement prévue pour l’été prochain et reportée à janvier 2022 en raison du coronavirus, connaîtra la participation de 24 équipes.

Aujourd’hui nous connaissons l’identité de 23 d’entre elles, alors que le dernier billet se disputera entre la Sierra-Leone et le Bénin. La rencontre qui devait opposer les deux nations mardi dernier, 30 mars 2021, a été reportée au mois de juin, après un imbroglio autour des tests Covid-19.

Les 23 nations qui seront du rendez-vous sont : le Cameroun (pays hôte) ; le Mali et la Guinée du groupe A des éliminatoires ; le Burkina Faso et le Malawi du groupe B ; le Ghana et le Soudan du groupe C ; la Gambie et le Gabon du groupe D ; le Maroc et la Mauritanie du groupe E ; le Cameroun et le Cap-Vert du groupe F ; l’Égypte et les Comores du groupe G ; l’Algérie et le Zimbabwe du groupe H ; le Sénégal et la Guinée-Bissau du groupe I ; la Tunisie et la Guinée équatoriale du groupe J ; la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie du groupe K ; et le Nigéria et le Bénin ou la Sierra Lerone du groupe L.

Notons que la Tunisie battra son propre record en termes de participations consécutives à la CAN en y allant pour la 15e fois d’affilée, soit depuis l’édition de 1994, qui s’est déroulée chez elle.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a, par ailleurs, annoncé, ce mercredi, que le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 25 juin.

C. B. Y.