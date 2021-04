Iyed Dahmani : «Mechichi a présenté sa démission et Saïed l’a refusée»

Selon l’ancien ministre, Iyad Dahmani, qui est actuellement chroniqueur politique au sein de la radio Mosaïque FM, le conflit entre Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et Hichem Mechichi, chef du gouvernement, d’une part, et Kaïs Saïed, président de la république, d’autre part, a été résolu.

Dahani a indiqué, ce matin du jeudi 1er avril 2021, que les trois hommes se sont rencontrés hier, que Mechichi avait présenté sa démission et que Saïed l’a refusée.

Saïed aurait refusé cette démission en disant que le moment est mal choisi et aurait même trouvé un accord avec Mechichi pour accepter le remaniement ministériel bloqué depuis plusieurs semaines en raison de son refus d’accueillir les nouveaux ministres nommés pour la prestation de serment.

De son côté, Ghannouchi se serait excusé pour ses déclarations médiatiques à l’encontre du chef de l’État et aurait promis de réprimander les dirigeants nahdhaouis qui l’attaquent et de mettre fin à ce genre de sorties médiatiques, toujours selon M. Dahmani.

Finalement, l’ancien ministre a affirmé que le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont rejoint la réunion et que toutes les parties ont convenu d’entamer un dialogue national la semaine prochaine, avec la participation de tous les partis (à l’exception de ceux qui s’excluent eux-mêmes) ainsi qu’une trêve sociale.

Des révélations extravagantes tout de même et à prendre avec de grosses pincettes. Serait-ce un poisson d’avril ?