La Manouba : Le gynécologue Wannes Msaad emporté par le coronavirus

Partagez 15 Partages

«La communauté médicale déplore la disparition du Dr Wannes Msaad, spécialiste en gynécologie, installé à la Mannouba, des suites de la Covid-19», déplore le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, dans un communiqué publié ce jeudi 1er avril 2021.

«En cette douloureuse circonstance, la Présidente et les membres du CROM de Tunis présentent leurs condoléances les plus émues à son épouse et consœur le Dr Héla Messaad, ses enfants ainsi qu’à toute sa famille. Puisse Dieu le tout puissant accorder au défunt sa miséricorde et l’accueillir dans son éternel paradis», ajoute le CROM de Tunis.

Le bureau de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique (STGO) a également présenté ses condoléances, à la famille, aux amis du défunt et à la communauté des gynécologues obstétriciens : «C’est avec beaucoup de chagrin que nous avons appris le décès de notre confrère et ami Dr Wannes Msaad».

On notera que Dr Wannes Msaad était également président de l’Association Rahma pour la prise en charge des orphelins (Manouba).

Hospitalisé au service chirurgie cardiovasculaire la Rabta à Tunis, Dr Msaad rendu l’âme à l’aube de ce jeudi 1er avril.

Y. N.