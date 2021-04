LTDH : Décès du militant Ahmed Kilani

La section de Kairouan de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a annoncé ce jeudi 1er avril 2021, le décès de son ancien président, le militant Ahmed Kilani.

«Ahmed Kilani, le doyen des juristes à Kairouan, qui a consacré sa vie au militantisme pour les droits et libertés, et à la consolidation des valeurs des droits de l’homme», a déploré la LTDH, en présentant ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, ses camarades et toutes les personnes qui l’ont connu.

«Nous perdons l’un des piliers du militantisme en Tunisie, un homme brave, humble et altruiste, qui a toujours aimé aider les autres, et qui a passé sa vie au service des droits, de la justice et de la liberté», ont regretté ses camarades.

Y. N.