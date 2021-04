Covid-19 : Dr Rafik Boujdaria déplore «une vaccination lente et un laisser-aller général»

«Nous sommes au début d’une nouvelle vague. On ne sait pas ce qu’il adviendra de ce virus avec une vaccination lente et un laisser-aller général», estime Dr Rafik Boujdaria , dans un post Facebook, hier, jeudi 1er avril 2021.

Tout en citant Sarah Cobey de l’université de Chicago, qui disait : «La façon dont une pandémie évolue dépend à 50% de la science et à 50% des mesures politiques et sociales», le chef de service de médecine d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana a ajouté : «Une chose est sûre, l’histoire naturelle de tout virus est de s’affaiblir et de chaque épidémie est de s’arrêter un jour. Agissons ensemble pour que ce jour arrivera vite et avec peu de dégâts», tout en appelant les Tunisiens à s’inscrire sur la plateforme Evax destinée aux candidats au vaccin et à porter le masque dans les lieux publics.

Au 31 mars 2021, la Tunisie a enregistré 8.843 morts avérés par la Covid-19, 258.308 cas dépistés et 217.928 personnes guéries, pour un total de 1.115.541 tests effectués.

I. B.