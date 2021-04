Ennahdha appelle à un rassemblement à Tunis, en pleine dégradation de la situation sanitaire

Partagez 16 Partages

Ph. Manifestation d’Ennahdha-27-fevrier 2021-

Faisant fi de la situation sanitaire et des alertes émises par les professionnels de la santé relatives au risque de faire face à une 3e vague de la pandémie, pouvant être plus sévère, le parti islamiste Ennahdha a appelé à un rassemblement, samedi prochain, au centre-ville de Tunis.

La manifestation prévue le 3 avril à l’Avenue Habib Bourguiba, sera organisée dans le cadre de la Journée de la Terre, commémorée le 30 mars de chaque année, pour exprimer son soutien à la lutte du peuple palestinien, indique Ennahdha.

Outre le retard de la célébration de cette journée, Ennahdha, semble ne pas se rendre compte des risques sanitaires que cela pourrait causer, d’autant que les appels à la vigilance et à éviter toute manifestation, se multiplient, face à une augmentation du nombre de contaminations en Tunisie et une détérioration de la situation sanitaire, notamment dans certaines régions où les mesures ont été renforcées, auxquels s’ajoutent un laisser-aller général et une campagne de vaccination lente.

Notons que c’est ce même parti, présidé par Rached Ghannouchi, qui a été vivement critiqué, pour avoir organisé fin février dernier, une manifestation à Tunis, ayant rassemblé ses partisans venus de différentes régions, bravant l’interdiction de se rassembler et de se déplacer entre les régions qui était alors en vigueur.

«On va payer cher une nonchalance générale et des décisions inappropriées, comme permettre des rassemblements et des manifestations politiques», avait déploré Dr Samir Abdelmoumen médecin Major au SAMU 01 de Tunis, dans un post publié mercredi dernier…

On rappellera, au passage, que les députés de ce parti islamiste, qui organise un rassemblement en soutien au peuple palestinien, avaient voté, en 2014, contre la loi de criminalisation de la normalisation avec Israël…

Y. N.