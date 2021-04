L’ancien ministre tunisien Tawfik Jelassi nouveau sous-directeur général à l’Unesco

L’universitaire Tawfik Jelassi, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, et des TIC (janvier 2014- février 2015) vient d’être nommé sous-directeur général à l’Unesco.

C’est ce qu’a affirment plusieurs sources, alors que la nomination devrait être officiellement annoncée dans les jours à venir, à l’instar de Dr Habib Ghedira, ancien membre de la commission scientifique : «Les familles Jelassi & Ghedira, familles très liées par des liens de parenté, sont très fières et très heureuses de la nomination du M. Tawfik Jelassi, ancien Ministre et Professeur à l’université de Lausanne, au poste de Sous-Directeur Général de l’Unesco», a-t-il écrit, en ajoutant : «Nous lui souhaitons une carrière ONUSIENNE des plus fructueuses».

Natif de Monastir, Tawfik Jelassi (63 ans), titulaire notamment d’un doctorat (PhD) de l’Université de New York, est fort d’une expérience de 30 ans dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Maître-assistant en systèmes d’information à la School of Business de l’université de l’Indiana à Bloomington, de 1994 à 1988, Tawfik Jelassi, est retourné en France, où il avait suivi ses études et devient, un an plus tard, maître de conférences et chef du département «management des technologies» à l’Institut européen d’administration des affaires à Fontainebleau.

De 1994 à 1996, il est professeur en technologies de l’information et directeur du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Institut Théseus de Sophia Antipolis, puis de 1996 à 2000, il est le doyen des affaires académiques de l’École euro-arabe de management de Grenade.

En septembre 2000, il occupe le poste de professeur en technologies de l’information et e-business, puis devient doyen des programmes MBA à l’École nationale des ponts et chaussées, avant d’intégrer, en 2004, le conseil d’administration du Collège des hautes études européennes, dont il devient membre, puis le conseil de surveillance de l’Institut franco-chinois pour l’ingénierie et le management à Shanghai (de 2008 à 2013).

Tawfik Jelassi, a été élu en 2011, par le conseil d’administration de Tunisiana, comme président, avant de devenir membre du conseil d’administration de la Banque nationale agricole, en juillet 2013.

Quelques mois plus tard, il est nommé à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, et des TIC, au gouvernement de Mehdi Jomaa. Poste qu’il occupa de janvier 2014 à février 2015.

Y. N.