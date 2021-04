Situation «très alarmante» à Zghouan : Quatre foyers de contaminations au coronavirus, deux zones fermées

Le comité régional de lutte contre le coronavirus à Zaghouan a annoncé aujourd’hui, vendredi 2 avril 2021, la fermeture totale, pendant 14 jours de deux zones de ce gouvernorat, où la situation sanitaire est marquée par une forte propagation de la pandémie du coronavirus.

A l’issue de la réunion présidée, ce matin, par le gouverneur, Saleh Mtiraoui, il a été décidé de fermer les zones de Zebidine dans la délégation d’Ennadhour et Frajnia dans la délégation de Saouaf et ce, à partir de ce vendredi, sachant qu’après la découverte de quatre foyers de contaminations dans ces deux régions, il a également été décidé de fermer les établissements scolaires, les mosquées, les salons de coiffure, les cafés et les restaurants fermeront leurs portes, durant cette même période.

Les commerces de premières nécessités seront ouverts de 8h à 13h, ajoute le gouvernorat, qui appelle les habitants de ces deux zones à ne se déplacer qu’en cas d’urgence, et à respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires en vigueur.

De son côté, Taqwa Marhban, cheffe du service d’urgence et de réanimation médicale à l’hôpital régional de Zaghouan, a précisé dans une vidéo diffusée sur la page du gouvernorat que la situation «est très alarmante» à Zghouan, où la 3e vague semble arriver, a-t-elle déploré.

«Nous recevons des patients de plus en plus jeunes, âgés de 40 à 50 ans, qui ne souffrent d’aucune maladie et dont l’état de santé se dégrade très rapidement après la contamination à la Covid-19, parfois en quelques heures», a-t-elle alerté, en affirmant que le taux d’occupation des lits de réanimation est à son maximum dans la région.

«Respectez le protocole sanitaire, les gestes barrières et surtout le port du masque. La vague qui arrive semble être plus dangereuse que les précédentes et le système sanitaire risque d’être débordé». a-t-elle lancé, en s’adressant aux citoyens, avant de conclure : «Inscrivez vous en masse à la campagne de vaccination et faites vous vacciner»

Y. N.